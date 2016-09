30.09.2016 10:39

Sickret: Musikvideo zu 'Pomme de Terre' veröffentlicht

Veröffentlichen heute eine neue Platte und Video: Sickret

SICKRET feiern heute den Release ihres neuen Albums "Hypocritical" und haben aus diesem Anlass ein Video zu ihrem Song 'Pomme de Terre' gedreht, das ihr euch unten zu Gemüte führen könnt. Die Schweizer stecken musikalisch tief im Neunziger-Jahre Nu/Rap Metal.

In der 9-Punkte-Review zur Scheibe im aktuellen Rock Hard (seit dem 28. September am Kiosk) schreibt Hendrik Lukas: "Die Schweizer bringen alles mit, was glücklich macht. Eine turmhohe Wall Of Sound und mörderisch fette Grooves sind Ehrensache, Sänger Timmy setzt auf geschriene und gerappte Wut... „Hypocritical“ ist aus dem Stand saustark, wird mit jedem Durchlauf noch geiler..."