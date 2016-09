30.09.2016 10:23

Meshuggah: Sechster Trailer zu "The Violent Sleep Of Reason" online

Der letzte Vorgeschmack vor dem Album-Release ist online: Meshuggah

MESHUGGAH geben euch einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "The Violent Sleep Of Reason" und veröffentlichen den sechsten und letzten Trailer zur neuen Platte. In dem Clip spricht Drummer Tomas Haake über den Aufnahmeprozess der Scheibe, die sie live im Studio eingespielt haben.

Laut dem Trommler macht dieser Prozess das besondere am neuen Dreher aus: "Es entsteht eine ganz andere Energie, wenn man Songs live einspielt, anstatt erst die Drums aufzunehmen, den Sound geradezubiegen, dann die Gitaren elegant und einzeln darüber legen. Es war einfach eine neue Herausforderung!" "The Violent Sleep Of Reason" erscheint am 7. Oktober via Nuclear Blast.