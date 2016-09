29.09.2016 17:12

Faith No More: 'Cone Of Shame'-Video veröffentlicht

Mussten zu 'Cone Of Shame' einfach ein Video drehen: Faith No More

FAITH NO MORE haben einen Clip zum Track 'Cone Of Shame' gedreht, den ihr euch unten im Player genehmigen könnt. Bassist Bill Gould findet: "Das ist ein der Track, der einfach ein Video werden musste, weil er sich so sehr die visuellen Bildsprache bedient."



Der Clip wurde mit Regisseur Goce Cvetanovski in Makedonien gedreht und stammt vom aktuellen Album "Sol Invictus". Am 25. November erscheint die Nummer zudem als limitierte 7"-Single auf Vinyl.



Film ab für 'Cone Of Shame'!