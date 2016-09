29.09.2016 16:57

Architects Of Chaoz starten "Support Paul"-Aktion für Paul Di'Anno

Wollen Paul Di'Anno (oben) helfen: Architects Of Chaoz

ARCHITECTS OF CHAOZ haben eine Aktion gestartet, um ihrem ehemaligen Sänger Paul Di'Anno finanziell bei der Bezahlung seiner Arzt- und Behandlungsrechnungen zu unterstützen. Wenn ihr der Band und Paul helfen wollt, könnt ihr über aoc4dianno@gmx.de das ARCHITECTS OF CHAOZ-Logo-Shirt oder Tourshirt für je 15 Euro (plus Versandkosten) ordern. Der Erlös kommt zu 100 Prozent Paul Di'Anno für seine medizinische Behandlung zu Gute. Schaut euch Fotos der Shirts bei Facebook an, wo ihr auch das komplette Statement der Band nachlesen könnt.



Di'Anno hatte mit einem jahrelang verschleppten, aber gutartigen Abszess auf den Lungen zu kämpfen und musste deshalb operiert werden. Zusätzlich soll dem früheren IRON MAIDEN-Sänger wegen akuter Schmerzen eine neue Kniescheibe eingesetzt werden.