29.09.2016 16:37

The Pretty Reckless: 'Take Me Down'-Video veröffentlicht

Wurde hauptsächlich auf Tour geschrieben: "Who You Selling For"

THE PRETTY RECKLESS servieren ihr nagelneues Video zum Song 'Take Me Down' von ihrer nächsten Studioscheibe "Who You Selling For". Ab dem 21. Oktober könnt ihr das Werk der New Yorker Rocker und Frontfrau Taylor Momsen ("Gossip Girl") in eurem Player rotieren lassen. Das Songmaterial schrieb die Band hauptsächlich auf Tour, was laut Taylor eine positive Wirkung im manchmal beklemmenden Alltag zwischen Bus und Bühne hatte:



"Wir hatten so viel, was wir sagen wollten. Das war so, als ob man auf Tour eine Dose Limo schüttelt, und als wir anfingen, zu schreiben, öffneten wir den Verschluss. Das Tourleben ist sehr isolierend. Du siehst dir die Welt durch ein Bus- oder Flugzeugfenster an. Aber Musik ist der heilende Faktor. Sie hat uns gerettet - mal wieder."



Das Video zu 'Take Me Down' könnt ihr euch bei Vevo anschauen. Viel Spaß!