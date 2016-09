29.09.2016 16:25

In Flames: "Battles"-Webisode Teil 5 ist online

Ab 11. November im Handel: "Battles" von In Flames

IN FLAMES sprechen im fünften Teil ihrer "Battles"-Studioreportage über die Inspirationen für das neuste Studioalbum. Außerdem verraten euch die Schweden, ob sie neues Songmaterial lieber in Ruhe zu Hause oder gemeinsam auf Tour schreiben. Wieso die Fans den Langspieler am besten von Anfang bis Ende durchhören sollten, erfahrt ihr ebenfalls im untenstehenden Video.



"Battles" erscheint am 11. November via Nuclear Blast. Die ersten Europa-Tourdaten sollen schon in Kürze bekanntgegeben werden. Bis dahin viel Spaß mit der neuesten Webisode!