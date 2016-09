29.09.2016 16:10

Korn: 'A Different World' mit Corey Taylor im Stream

Die neuste Korn-Platte: "The Serenity Of Suffering"

KORN stellen ihren neuen Song 'A Different World' unten im Stream vor. Mit von der Partie ist bei der Nummer SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor. Sänger Jonathan Davis erinnert sich, wie die Kollaboration zustande kam: "Ich schrieb ihm eine Textnachricht: 'Willst du beim neuen KORN-Song mitmachen?', und er antwortete: 'Zur Hölle, ja! Wann und wo, was soll ich machen?' Er hat bei dem Song echt tolle Arbeit geleistet."



'A Different World' ist Teil des kommenden KORN-Albums "The Serenity Of Suffering", das am 21. Oktober via Roadrunner Records veröffentlicht wird. Das Cover-Artwork, nebenstehend zu sehen, stammt von Ron English.



Viel Spaß mit 'A Different World'!