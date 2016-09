29.09.2016 15:53

Opeth streamen "Sorceress"-Album in voller Länge

Nahmen "Sorceress" in nur zwölf Tagen auf: Opeth

OPETH streamen einen Tag vor der Veröffentlichung am 30. September ihren kompletten Langspieler "Sorceress" für euch. Die Scheibe ist das zwölfte Studioalbum der Schweden und erscheint über das bandeigene Label Moderbolaget Records und Nuclear Blast. Für die Aufnahmen enterten Bandkopf Mikael Åkerfeldt und seine Bande erneut die Waliser Rockfield Studios, wo die Scheibe in nicht einmal zwei Wochen eingetütet wurde. "Ich habe die Musik in fünf bis sechs Monaten geschrieben, und wir brauchten nur zwölf Tage, um es in den Rockfield Studios in Wales aufzunehmen", so Åkerfeldt.



Die "Sorceress"-Tracklist:



01. Persephone

02. Sorceress

03. The Wilde Flowers

04. Will O The Wisp

05. Chrysalis

06. Sorceress 2

07. The Seventh Sojourn

08. Strange Brew

09. A Fleeting Glance

10. Era

11. Persephone (Slight Return)



Viel Spaß beim Streamen!