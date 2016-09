29.09.2016 15:20

Black Mood & Warped Cross: Gewinnt aktuelle CDs zum Tourstart

Gemeinsam auf Tour: Black Mood und Warped Cross

BLACK MOOD und WARPED CROSS geben heute in Dresden den Startschuss zu ihrer gemeinsamen Tour. Zur Feier des Tages verlosen wir je zweimal das Album "Squalid Garden" von BLACK MOOD und die Scheibe "Abbot Of Unreason" von WARPED CROSS. Wenn ihr am Gewinnspielt teilnehmen wollt, müsst ihr lediglich folgende Frage beantworten: Wie heißt die Vorgängerband von WARPED CROSS?



Schickt bis zum 22. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Warped Cross", der Antwort auf die Frage sowie eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Vergesst außerdem nicht, uns mitzuteilen, welches der beiden Alben ihr gewinnen möchtet. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!

BLACK MOOD & WARPED CROSS live:



29.09.16 Dresden - Sabotage

30.09.16 Zittau - Emil (mit ABSENT/MINDED)

02.10.16 Bad Frankenhausen - White Pig

07.10.16 AT-Salzburg - Rockhouse

08.10.16 AT-Graz - Explosiv

09.10.16 AT-Wien - Viper Room

15.10.16 Braunschweig - Tegtmeyer