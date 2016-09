29.09.2016 14:17

Heaven Shall Burn mit "Wanderer" auf Platz 3 der deutschen Albumcharts

Klettern mit "Wanderer" in den Albumcharts nach oben: Heaven Shall Burn

HEAVEN SHALL BURN landeten mit ihrer aktuellen "Wanderer"-Scheibe nicht nur auf dem dritten Platz der deutschen Albumcharts und feiern damit ihre dritte Top 10-Platzierung in Folge innerhalb der deutschen Album-Charts. Auch die österreichischen Top 10, genauer gesagt Platz 9, sowie Platz 15 der Albumcharts in der Schweiz konnte die Metalcore-Band erklimmen.

HEAVEN SHALL BURN bedanken sich bei ihren Fans: "Ein gewaltiges 'Danke!' an alle! In Zeiten wie diesen sollte man nichts als selbstverständlich halten, also können wir euch nicht genug für die Unterstützung unserer kleinen, extremen Band aus Thüringen über all die Jahre hinweg danken."

Herzlichen Glückwunsch, Jungs!

Online-Redaktion Online-Redaktion