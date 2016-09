29.09.2016 13:50

Galahad: "Empires Never Last" kommt erstmals auf Vinyl

GALAHAD werden am 3. Oktober ihr 2007er "Empires Never Last"-Album zum ersten Mal auf Vinyl rausbringen. Anschließend wird eine mit "Quiet Storms" betitelte Platte veröffentlicht, die die sanftere Seite der Band zeigt. Außerdem arbeiten die Briten an einem neuen Studioalbum, das Ende 2017 erscheinen soll.



Das "Empires Never Last"-Vinyl kommt als limitiertes Doppelalbum, auf 180g schwerem Vinyl gepresst in einer Gatefold-Hülle mit einem Artwork, das Designer Paul Tippet an das Original-CD-Cover angepasst hat. Es wird auch eine blaue Vinyl geben, die auf 100 Stück limitiert ist.



Zu hören gibt es eine neue Orchesterversion des Titeltracks, die Keyboarder Dean Baker und Produzent Karl Groom mit dem neuem Gesang von Stuart Nicholson Anfang des Jahres aufgenommen hatten.

Jede Bestellung, die von der bandeigenen Merchandise-Seite ausgeht, kommt mit einer kostenlosen CD nemans "A Curious Companion - Demos & Cuts From Empires", einer Sammlung von Demo-Tracks und Songideen, von denen manche auf der endgültigen Version von "Empires Never Last" gelandet sind - und manche aber auch nicht.