29.09.2016 13:06

Root: "Kärgeräs - Return From Oblivion"-Albumdetails veröffentlicht

Enthüllen das Cover-Artwork zu "Kärgeräs - Return From Oblivion": Root

ROOT bringen ihr zehntes Studio-Album "Kärgeräs - Return From Oblivion" am 25. November über Agonia Records raus. Den Tschechen zufolge soll die Platte sich von der 2011er "Heritage Of Satan"-Scheibe maßgeblich unterscheiden:



"Wie immer in unserer Geschichte als Band beabsichtigen wir ein einzigartiges Album zu liefern, etwas, das heraussticht und ein eigenes leuchtendes Beispiel in unserer Diskografie ist. Erwartet Dark Metal vom Feinsten zusammen mit ein paar überraschenden Elementen. Wir haben einen vollständigen Akustik-Song aufgenommen und einen komplett instrumentalen. Insgesamt wird das Album zehn neue Tracks umfassen, die sich von unseren vorherigen Platten unterscheiden."

"Kärgeräs - Return From Oblivion" ist ein Konzeptalbum, das die Geschichte weiterführt, die auf dem 1996er Album "Kärgeräs" begonnen wurde und von einer stolzen Nation erzählt. Das handgemalte Artwork der kommenden Scheibe stammt von Thomas Bruno.

Die "Kärgeräs - Return From Oblivion"-Tracklist:



1. Life Of Demons

2. Osculum Infame

3. Moment Of Fright

4. The Book Of Death

5. Black Iris

6. Moment Of Hope

7. The Key To The Empty Room

8. New Empire

9. Up To The Down

10. Do You Think Is It The End?