29.09.2016 12:24

Joe Lynn Turner: "The Sessions" mit Gästen von Def Leppard, Toto, Mr. Big uvm.

Hat prominente Gäste auf der kommenden "The Sessions"-Scheibe: Joe Lynn Turner

Sänger Joe Lynn Turner (Ex-RAINBOW, Ex-YNGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE) veröffentlicht am 7. Oktober über Deadline Music sein neues "The Sessions"-Album. Die CD beinhaltet Versionen verschiedener Rock-Klassiker, wie AC/DCs 'Back In Black', THE DOORS' 'Riders On The Storm' und QUEENs 'Fat Bottomed Girls'. Auf dem Album werden zahlreiche bekannte Musiker zu Gast sein, unter anderem Michael Schenker (MSG, Michael Schenker's TEMPLE OF ROCK), Steve Lukather (TOTO), Steve Morse, Phil Collen (DEF LEPPARD) und Brad Gillis (NIGHT RANGER).

"The Sessions"-Tracklist:

01. Stone Cold (mit Vivian Campbell)

02. Lunatic Fringe

03. Let the Music Do The Talking (mit Al Pitrelli, Carmine Rojas & Pat Torpey)

04. Mirror Mirror (mit Icarus Witch)

05. Hellraiser (mit Steve Lukather, Billy Sherwood, Jay Schellen & Paul Taylor)

06. 14 Years

07. Dance The Night Away (mit Reb Beach)

08. Back in Black (mit Phil Collen)

09. All Shook Up (mit Michael Schenker)

10. Babe I'm Gonna Leave You (mit Jeff "Skunk" Baxter, Tony Franklin & Doane Perry)

11. All Day and All of the Night (mit Brad Gillis, Rudy Sarzo & Simon Wright)

12. Bloody Well Right (mit Dave Kerzner)

13. The Seeker (mit Leslie West)

14. Jungle Love (mit Steve Morse)

15. Two Minutes To Midnight (mit Richie Kotzen)

16. Fat Bottomed Girls (mit Reb Beach)

17. Riders On The Storm (mit Tony Kaye & Steve Cropper)

Online-Redaktion Online-Redaktion