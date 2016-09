30.09.2016 14:00

Albez Duz: 'Our Lord The Flayed One' feiert Weltpremiere

Das dritte Albez-Duz-Album: "Wings Of Tzinacan"

ALBEZ DUZ stellen bei uns weltexklusiv ihren neuen Song 'Our Lord The Flayed One' im Stream vor! Die Okkult-Doomer aus Berlin mussten 2009 den Tod ihres Sängers Lars Kaeding verkraften, rappelten sich jedoch wieder auf und feierten 2014 mit dem Album "The Coming Of Mictlan" ihr Comeback. Am 21. Oktober ist es Zeit für den dritten Langspieler "Wings Of Tzinacan", der via Listenable Records in die Plattenläden kommt. Das Album wurde mit Toningenieur Michael Zech (u.a. SECRETS OF THE MOON, TRIPTYKON) in den Münchner The Source Studios aufgenommen und ist die erste Scheibe mit Neu-Gitarristin Julia Neuman. Alle Infos zu ALBEZ DUZ findet ihr bei Facebook.



Die "Wings Of Tzinacan"-Tracklist:



1.) The Uprising

2.) Reflections

3.) Our Lord The Flayed One

4.) Innocence Gate

5.) Sacred Flame

6.) Tzinacan´s Rising

7.) Death Whistle

8.) Omen Filled Season



Und nun Vorhang auf und viel Spaß mit 'Our Lord The Flayed One'!