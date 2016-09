29.09.2016 11:35

Babymetal spielen Hauptrollen in animierter Warner-Bros.-Serie

Retten den Heavy Metal in einer neuen, animierten Serie: Babymetal

BABYMETAL machen sich für ein neues Abenteuer mit einer Kurz-Serie von Warner Bros. Digitalstudio, Blue Ribbon Content und Amuse USA, dem Ableger der japanischen Entertainment-Firma Amuse Inc., bereit. In der Reihe sollen die japanischen Metal-Gören die Hauptrollen spielen. Daneben wird BABYMETAL-Manager Key "Kobametal" Kobayashi sich an der Produktion der Serie beteiligen.

Das Action-Abenteuer wird die Zuschauer in die magische Welt des Heavy Metal führen, die angegriffen wird. Der einsame Gott Kitsune schafft die Krieger-Band BABYMETAL, um die Lage zu retten. In der Serie vereinen sich Su-Metal, Yuimetal und Moametal, um das Genre letztendlich neu zu definieren. Die Serie wird auch neue Live-Action-Auftritte der Gruppe enthalten, die die animierte Welt durch ein geheimes Portal betritt.

Die Hybrid-Produktion aus Live-Action und animiertem Projekt ist derzeit noch in der Entwicklung. Wenn sie fertig ist, soll die Serie für alle Altersgruppen geeignet sein. Die Band verkündete die Nachricht auch in einem Post.

Sam Register, Präsident von Warner Bros. Animation und Warner Digital Series, über das Projekt: "BABYMETAL muss man sehen, um es glauben zu können - eine überwältigende, spaßige Mischung aus Pop-Gesang, Heavy-Metal-Musik und Tanzchoreografien, zum Leben erweckt von drei unglaublich talentierten jugendlichen Stars. Wir sind große Fans hier bei Blue Ribbon Content."

Online-Redaktion Online-Redaktion