29.09.2016 10:25

The Watchers: "Sabbath Highway EP"-Details veröffentlicht

Am 4. November kommt die Debüt-EP "Sabbath Highway" von The Watchers

THE WATCHERS, die Truppe bestehend aus ex-ORCHID-Drummer Carter Kennedy, ex-SPIRALARMS-Sänger/Gitarrist Tim Narducci und -Bassist Cornbread sowie BLACKGATES-Gitarrist Jeremy von Eppic, haben ihre erste EP mit dem Namen "Sabbath Highway" angekündigt. Der Dreher kommt am 4. November via Ripple Music in die Läden.



Um euch schonmal einen ersten Vorgeschmack auf den Bandsound zu geben, haben die Jungs außerdem den Titeltrack der EP als Stream hochgeladen. Unten könnt ihr euch die Nummer anhören.