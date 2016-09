29.09.2016 10:15

Orden Ogan: Shows in Kiel, Leipzig und Osnabrück abgesagt

Können Anfang Oktober wegen Krankheit nicht auftreten: Orden Ogan

ORDEN OGAN sehen sich gezwungen, ihre Konzerte Anfang Oktober aus gesundheitlichen Gründen zu canceln. Nicht davon betroffen ist die Show am 29. Oktober in Lünen. Folgende Botschaft lassen die Melodic-Metaller euch zukommen:



"Aus gesundheitlichen Gründen müssen ORDEN OGAN den Tourblock 06. bis 08.10. (Kiel, Leipzig, Osnabrück) mit Very Special Guest SUIDAKRA leider absagen. Wir bitten aus Respekt vor der Privatsphäre der Musiker von weiteren Nachfragen und Mutmaßungen abzusehen. Die Show in Lünen am 29.10. ist hiervon nicht betroffen und wird wie geplant stattfinden.

Alle bereits erworbenen Karten werden natürlich in vollem Umfang erstattet. Wir haben uns mit den Veranstaltern geeinigt, diese drei Shows im Rahmen der nächsten Headline-Tour (2017) nachzuholen."