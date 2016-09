29.09.2016 10:08

Testament: Dritter "Brotherhood Of The Snake"-Videotrailer online

Sprechen über die "Brotherhood Of The Snake"-Texte: Testament

TESTAMENT schüren weiter die Spannung auf ihr anstehendes Album "Brotherhood Of The Snake" und veröffentlichen einen dritten Trailer zur Platte, den ihr euch unten ansehen könnt. In dem Clip sprechen Sänger Chuck Billy und Gitarrist Eric Peterson über die Themen, die in den Texten der Scheibe behandelt werden. "Brotherhood Of The Snake" erscheint am 28. Oktober via Nuclear Blast.



Die "Brotherhood Of The Snake"-Tracklist:



01. Brotherhood of the Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune’s Spear

08. Black Jack

09. Canna Business

10. The Number Game