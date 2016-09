28.09.2016 20:02

The Agonist: 'The Hunt'-Clip ist online

Freuen sich auf die Albumveröffentlichung: The Agonist

THE AGONIST haben ein Video zu ihrem neuen Track 'The Hunt' gedreht, das ihr euch unten anschauen könnt. Noch mehr neues Songmaterial der Kanadier erwartet euch auf dem kommenden Album "Five" - erhältlich ab dem 30. September via Napalm Records. "Wir können es kaum erwarten, diese Platte für unsere Fans und den Rest der Welt zu veröffentlichen", so Gitarrist Danny Marino. "Dieses Album ist eine weitere Schicht in der Entwicklung von THE AGONIST!"



Die "Five"-Tracklist:



01. The Moment

02. The Chain

03. The Anchor and The Sail

04. The Game

05. The Ocean

06. The Hunt

07. The Raven Eyes

08. The Wake

09. The Resurrection

10. The Villain

11. The Pursuit of Emptiness

12. The Man Who Fell to Earth

13. The Trial

14. Take Me to Church (HOZIER-Cover, nur Bonus-Edition)