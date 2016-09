28.09.2016 19:45

Twisted Sister: Dee Snider veröffentlicht 'We Are The Ones'-Lyric-Clip

Lässt auf "We Are The Ones" die Vergangenheit hinter sich: Dee Snider

Dee Snider stellt mit 'We Are The Ones' den Lyric-Clip zu seinem gleichnamigen neuen Soloalbum vor. Die Scheibe des TWISTED SISTER-Frontmanns erscheint am 28. Oktober via Red River Records und wurde von Damon Ranger produziert. Snider beschreibt "We Are The Ones" als "ein Album, das zum Teil nach FOO FIGHTERS, zum Teil nach IMAGINE DRAGONS und zum Teil nach THIRTY SECONDS TO MARS klingt. Vergesst alles aus der Vergangenheit. Die meisten Heavy-Metal-Fans werden es hassen. Ich habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen, um vorwärts zu gehen."



Die "We Are The Ones"-Tracklist:



01. We Are The Ones

02. Over Again

03. Close To You

04. Rule The World

05. We're Not Gonna Take It

06. Crazy For Nothing

07. Believe

08. Head Like A Hole

09. Superhero

10. So What