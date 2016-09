28.09.2016 19:10

Rainbow: "Memories In Rock - Live In Germany"-DVD erscheint im November

Ab 18. November zu haben: "Memories In Rock - Live In Germany"

Ritchie Blackmore's RAINBOW werden ihre beiden Juni-Shows auf der Freilichtbühne Loreley und in Bietigheim am 18. November via Eagle Rock Entertainment als DVD/Blu-ray+Live-Doppel-CD veröffentlichen. Am 2. Dezember folgt eine Deluxe-Edition, die neben DVD/Blu-ray, 2CD und einem 48-seitigen Hardcover-Fotobuch auch eine 3LP-Version der Shows auf 180-Gramm-Vinyl enthält. Bei ihren Auftritten spielten Blackmore und Co. Klassiker von DEEP PURPLE und RAINBOW.



Das Line-up:



Ritchie Backmore - Gitarre

Ronnie Romero - Gesang

David Keith - Drums

Bob Nouveau - Bass

Jens Johansson - Keyboards

Candice Night - Backing Vocals

Lady Lynn - Backing Vocals



Die "Memories In Rock - Live In Germany"-Tracklist:



CD 1



01. Highway Star

02. Spotlight Kid

03. Mistreated

04. 16th Century Greensleeves

05. Since You Been Gone

06. Man On The Silver Mountain

07. Catch The Rainbow

08. Difficult To Cure (Beethoven's Ninth)

09. Perfect Strangers

10. Stargazer



CD 2



11. Long Live Rock 'N' Roll

12. Child In Time / Woman From Tokyo

13. Black Night

14. Smoke On The Water