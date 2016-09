28.09.2016 15:15

Red Fang streamen 'Not For You'

Einblicke in die neue "Only Ghosts"-Platte von Red Fang

RED FANG haben ihren neuen Song 'Not For You' online gestellt. Der Track stammt vom kommenden vierten Album "Only Ghosts", das am 14. Oktober über Relapse Records rauskommt. Der Nachfolger des 2013er Albums "Whales And Leeches" wurde von Ross Robinson produziert und von Joe Baressi gemischt. RED FANG haben bereits die Songs 'Shadows' und 'Flies' der neuen Scheibe als Vorgeschmack veröffentlicht.

Die "Only Ghosts"-Tracklist:



01. Flies

02. Cut It Short

03. Flames

04. No Air

05. Shadows

06. Not For You

07. The Smell Of The Sound

08. The Deep

09. I Am A Ghost

10. Living In Lye

RED FANG live:

10.10.16 München - Strom

11.10.16 AT-Wien - Szene Wien

12.10.16 Berlin - Huxleys

13.10.16 Köln - Essigfabrik

15.10.16 Leipzig - Conne Island

16.10.16 Hamburg - Markthalle

22.10.16 Münster - Skater’s Place

23.10.16 Karlsruhe - Substage

Online-Redaktion Online-Redaktion