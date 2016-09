28.09.2016 14:35

Avenged Sevenfoldspielten nach abgesagtem Houston Open Air spontanes Ersatzkonzert

Riefen auf dem Houston Open Air zur Ruhe auf und organisierten neue Location: Avenged Sevenfold

AVENGED SEVENFOLD und ihre Crew erwiesen sich als Organisationskünstler, als ein Gewittersturm über das Houston Open Air tobte und die Organisatoren zwang, den zweiten Tag des Festivals abzusagen. Kurzerhand machte die Band eine Ersatz-Location für ihren Auftritt klar. Um ihre Fans nicht zu enttäuschen, hielten AVENGED SEVENFOLD sie über die sozialen Netzwerke auf dem Laufenden mit der Nachricht "Houston stand by" und posteten dann kurzfristig eine Alternative: Die White Oak Music Hall, knapp 25 km vom Festival-Gelände entfernt. Hier galt: 'Wer zuerst kommt, mal zuerst'. Und so fanden sich 1200 Gäste zur 70-minütigen Performace der Band ein.

AVENGED SEVENFOLD kommentierten: "Wir wussten, dass unsere Fans nicht so leicht aufgeben, und das tun wir auch nicht, also haben wir uns zusammengetan und eine Last-Minute-Vereinbarung getroffen, um für so viele unserer Houston-Fans zu spielen, wie wir konnten. Nahezu jeder Promoter und Agent in der Gegend sagte, dass es unmöglich ist. Dank unserer Crew und den Mitarbeitern der White Oak Music Hall schafften wir das Unmögliche, und die Show ging weiter."

AVENGED SEVENFOLD sind nächstes Jahr auch in Europa unterwegs. Hier die Tourdaten:

12.02.17 Frankfurt - Festhalle

13.02.17 Hamburg - Sporthalle

15.02.17 Berlin - Arena

16.02.17 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

20.02.17 Stuttgart - Schleyerhalle

23.02.17 AT-Wien - Wiener Stadthalle

25.02.17 München - Zenith

26.02.17 CH-Zürich - Halle 622

Online-Redaktion Online-Redaktion