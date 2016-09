28.09.2016 13:35

Hellbringer und James Lewis gehen getrennte Wege, neuer Gitarrist gesucht

Ab dem 10. Dezember ohne Gitarristen: Hellbringer

HELLBRINGER geben auf ihrer Facebook-Seite die Trennung von Sechssaiter James Lewis bekannt und verkünden:

"Mit schwerem Herzen müssen wir bekannt geben, dass unser Kamerad und Axt-Ripper James sich leider von HELLBRINGER trennt. Das ist ein trauriger Verlust, da er ein großartiger Musiker und Kumpel ist, mit dem wir viele tolle Zeiten und mörderische Shows hatten, und wir wünschen ihm nur das Beste. Seine letzte Show mit uns wird am 10. Dezember in der Valve Bar in Sydney sein, also kommt runter und stellt sicher, dass es beine denkwürdige und wilde Show wird!"

Außerdem kündigen die Australier ibei der Gelegenheit auch gleich hre Suche nach einem neuen Gitarristen an:

"Wir werden jetzt nach einem neuen, erfahrenen Lead-Axtmann suchen, der die Zügel in die Hand nimmt. Es wird jemand mit einer guten Arbeitseinstellung gebraucht, der gewillt ist, oft zu proben und Shows in Australien und Übersee zu spielen. Wir sind bereit, jemand Internationalen (außerhalb von Canberra) aufzunehmen, wenn es die richtige Person ist."

Bei Interesse könnt ich euch über die Facebook-Seite der Band oder unter hellbringeraus@hotmail.com melden.

