28.09.2016 13:07

Double Crush Syndrome: 'Gimme Everything'-Musikvideo veröffentlicht

Wollen mehr: Double Crush Syndrome

DOUBLE CRUSH SYNDROME bringen ein offizielles Video zu ihrer neuen Single 'Gimme Everything' raus. Der Song der Rock'n'Roller stammt vom bislang noch unbetitelten Album, das in Kürze erscheinen soll. In zwei Tagen, ab dem 30. September, ist die 7-Inch-Vinyl "Die For Rock N' Roll" mit den zwei Tracks 'Die For Rock N' Roll' und 'Jesus Of Noizeareth' erhältlich.

Frontmann/Gitarrist Andy Brings meldet sich persönlich zu Wort: "Kein Hintern wird ungetreten bleiben, wir haben uns extra neue Stiefel gekauft! We die for Rock 'n' Roll!"

DOUBLE CRUSH SYNDROME sind:

Andy Brings - Gesang, Gitarre

Slick Prolidol - Bass, Gesang

Julian Fischer - Schlagzeug

Die Tourdaten:



01.10.16 Hameln - Mad Music

02.10.16 Leipzig -Flowerpower

06.10.16 Hamburg - Bahnhof Pauli

07.10.16 Schwerte - Rattenloch

08.10.16 Köln - Essigfabrik

14.10.16 Frankfurt - 11-er

15.10.16 Pforzheim - Sakrema

20.10.16 Berlin - Wild At Heart

21.10.16 Wachenroth - Toxicity

28.10.16 München - Garage

29.10.16 Sissach - Kultik

16.12.16 Essen - Freak Show

17.12.16 Essen - Freak Show





