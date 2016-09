28.09.2016 12:47

Sacred Steel: 'Let There Be Steel'-Lyric-Clip ist online

Präsentieren 'Let There Be Steel' vom kommenden Album: Sacred Steel

SACRED STEELs neue Platte "Heavy Metal Sacrifice", mit der die Band ihr 20-jähriges Bestehen feiert, erscheint am 14. Oktober via Cruz Del Sur Music. Vorab präsentieren die Ludwigsburger einen zweiten Song namens 'Let There Be Steel' im untenstehenden Lyric-Video.

Zusammen mit TANKARD, STALLION, TRAGEDY DIVINE und SEPTAGON feiern SACRED STEEL am 15. Oktober eine Release-Party in ihrer Heimatstadt Ludwigsburg. Außerdem wird das Quintett diesen Samstag (01. Oktober), um 17:30 Uhr auf dem "Harder Than Steel Festival" in Dittingheim für LETHAL STEEL einspringen.

SACRED STEEL live:



01.10.16 Dittingheim - Sporthalle ("Harder Than Steel Festival")

15.10.16 Ludwigsburg - Scala (Releaseparty)

21.10.16 AT-Wien - Escape

13.01.17 Hamburg - Bambi Galore

Online-Redaktion Online-Redaktion