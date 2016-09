28.09.2016 12:21

Rush: Alex Lifeson zu Gast in Rik Emmetts 'Human Race'-Lyric-Clip

Auf dem Album "RES 9" zu Gast: Alex Lifeson

Ex-TRIUMPH-Frontmann Rik Emmett veröffentlicht ein Lyric-Video zum Song 'Human Race', auf dem auch RUSH-Gitarrist Alex Lifeson als Gast zu hören ist. Der Track stammt vom kommenden RIK EMMETT & RESOLUTION9-Album "RES 9", das am 11. November über Mascot Label Group erscheint. Auf der Scheibe wirken auch Gastmusiker wie DREAM THEATER-Sänger James LaBrie und Emmetts ehemaligen TRIUMPH-Kollegen Gil Moore und Mike Levine mit. Außerdem sind Dave Dunlop, Steve Skingley und Paul DeLonge mit dabei.

Lifeson berichtet über seinen Gastbeitrag: "Als Rik mich fragte, ob ich auf seinem neuen Album spielen möchte, zögerte ich nicht eine Sekunde. Er ist der vollkommene Musiker, ein wundervoller Gitarrist und ein toller Mensch."

Emmett fügt hinzu: "Dieses Album stellt eine Reise durch mein Leben dar. Die Idee hinter einiger dieser Songs ist mein Versuch, herauszufinden, wo ich stehe und warum ich tue, was ich tue."

Die "RES 9"-Tracklist:

01. Stand Still

02. Human Race – mit Alex Lifeson

03. I Sing – mit James LaBrie

04. My Cathedral

05. The Ghost of Shadow Town

06. When You Were My Baby

07. Sweet Tooth

08. Heads Up

09. Rest of My Life

10. End of the Line – mit Alex Lifeson & James LaBrie

11. Grand Parade – mit Gil Moore & Mike Levine

Online-Redaktion Online-Redaktion