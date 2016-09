28.09.2016 11:34

Airbourne: Joel O'Keeffe nach Sturz von der Bühne verletzt

Fiel von der Bühne: Airbourne-Fronter Joel O'Keeffe (2.v.r.)

AIRBOURNE-Frontmann Joel O'Keeffe hat sich am Bein verletzt, als er während des Konzerts in Kamloops, British Columbia, Kanada am 22. September von der Bühen fiel. Der Unfall passierte mitten im seinen Gitarrensolo während der Zugabe 'Running Wild' - unten seht ihr ein Video des Vorfalls, das ein Fan mitgefilmt hatte.



Die Crew kam Joel zu Hilfe und brachte ihn umgehend zurück auf die Bühne, wo der Musiker den Song beendete. Danach spielte er das Set sitzend zu Ende. Gute Besserung, Joel!

Eine große AIRBOURNE-Titelstory findet ihr im neuen Rock Hard Vol. 354, das ihr versandkostenfrei in unserem Online-Shop bestellen könnt.

Online-Redaktion Online-Redaktion