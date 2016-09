28.09.2016 11:22

Gun: November-Tour auf Mai verschoben

GUN mussten ihre für November angesetzten Konzerte in Köln, Berlin und Stuttgart aus persönlichen Gründen verschieben. Die neuen Dates stehen jedoch bereits fest: Die schottischen Rocker kommen im Mai 2017 nach Deutschland. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wer im Mai live dabei sein will, bekommt Karten unter www.myticket.de oder bei den bekannten VVK-Stellen. Folgende Botschaft ließ die Band uns zukommen:



"Gunners und Gunettes, wir sind sehr traurig, ankündigen zu müssen, dass wir unsere für November anberaumten Tourdaten in Deutschland verlegen müssen. Wir wissen, dass viele unserer unglaublichen deutschen Fans bereits Tickets gekauft haben und sogar viele Leute geplant hatten aus dem Vereinigten Königreich anzureisen, aber aus persönlichen Gründen können wir diese Shows leider nicht spielen. Die Termine wurden nun auf Mai 2017 verschoben. Alle gekauften Tickets sind auch für die neuen Daten gültig, und an alle Fans aus UK, die bereits Reisevorbereitungen getroffen haben: Bitte schickt uns eine private Message bei Facebook. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter und wollen euch versichern, dass wir für euch 100 Prozent bei all unseren Shows geben, dieses und nächstes Jahr. Wir freuen uns darauf, euch im Oktober und unsere deutschen Fans 2017 zu sehen."



GUN live:



05.05.17 Köln - MTC

06.05.17 Stuttgart - Keller Klub

07.05.17 Berlin - Musik & Frieden