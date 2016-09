28.09.2016 11:03

Black Label Society: Zakk Wylde geht 2017 auf "Experience Hendrix Tour"

Musiker feiern Jimi Hendrix auf der "Experience Hendrix Tour"

BLACK LABEL SOCIETY-Gitarrist Zakk Wylde wird im Februar und März 2017 auf der "Experience Hendrix Tour" dabei sein, auf der zahlreiche Musiker zusammen Jimi Hendrix' Musik feiern. Bisher sind für diese Tour 29 USA-Termine angekündigt. Darunter wird auch eine besondere Show in Hendrix' Heimatstadt Seattle im historischen Paramount Theater stattfinden. Unter den Musikern werden neben Wylde auch die Blues-Legende Buddy Guy, Jonny Lang, Kenny Wayne Shepherd, Dweezil Zappa, Keb' Mo', Doyle Bramhall II, Ana Popovic, THE SLIDE BROTHERS, Mato Nanji (INDIGENOUS), Beth Hart und viele mehr sein.

Zakk Wylde lässt verlauten: "Wenn du all die Typen und Mädels hörst, die da draußen auf der Tour sind, sind das nicht nur großartige Soli. Das sind großartige Songs. Es geht nicht nur ums Shredding. Ich bin total geehrt, ein Teil davon sein zu dürfen."

2017 markiert das 50. Jubiläum des JIMI HENDRIX EXPERIENCE-Debüt-Albums "Are You Experienced" von 1967 und des Nachfolgealbums "Axis: Bold As Love". 1967 ist auch das Jahr, in dem Jimi Hendrix internationale Berühmtheit erlangte, als er auf dem "Monterey International Pop Music Festival" seine Gitarre in Brand setzte.

Online-Redaktion Online-Redaktion