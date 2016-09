28.09.2016 10:45

Monument: 'Lionheart'-Clip veröffentlicht

Das Cover der neuen Monument-Platte "Hair Of The Dog"

MONUMENT haben ein aufwendiges Musikvideo zu ihrem Song 'Lionheart' veröffentlicht, welches ihr unten begutachten könnt. Gedreht wurde das Video auf Stafford Castle in England, denn thematisch behandelt der Song das Leben des englischen Königs Richard Löwenherz.

Die Nummer stammt vom aktuellen Release der Truppe, dem Album "Hair Of The Dog", von dem in den nächsten Wochen noch zwei Sonderausgaben geplant sind: Zum einen eine schwarze Vinyl-Version im Gatefold-Cover (Release: 30. September), zum anderen eine auf 150 Stück limitierte Picture-Disc (Release: 28. Oktober).