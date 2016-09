28.09.2016 09:47

Metallica: Video der ersten 'Moth Into Flame'-Live-Performance ist online

Zockten 'Moth Into Flame' zum ersten Mal live: Metallica

METALLICA spielten am 27. September in der New Yorker Webster Hall zum ersten Mal ihren neuen Track 'Moth Into Flame' vor Publikum. Im untenstehenden Clip könnt ihr euch einen Eindruck von den Live-Qualitäten des Songs machen.



Am 18. November veröffentlichen METALLICA ihr lang erwartetes neues Studioalbum "Hardwired... To Self-Destruct" via Blackened Recordings. Bis dahin viel Spaß mit 'Moth Into Flame'!