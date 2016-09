27.09.2016 18:59

Epica: Live-Q&A am 30. September

Beantworten eure Fragen: Epica

EPICA geben euch am 30. September die Gelegenheit, live eure Fragen zur Band und zum neuen Album "The Holographic Principle" zu stellen, das am gleichen Tag via Nuclear Blast veröffentlicht wird. Über Facebook Live könnt ihr Coen Janssen (keys), Simone Simons (v.), und Mark Jansen (g.) zu folgenden Uhrzeiten löchern:



Coen: 19.30 Uhr - 20.30 Uhr

Simone: 20.30 Uhr - 21.30 Uhr

Mark: 21.30 Uhr - 22.30 Uhr

Viel Spaß!