27.09.2016 16:42

Tyketto streamen 'Big Money'

Glücklich und zufrieden: Tyketto

TYKETTO haben mit 'Big Money' einen weiteren Track von ihrer nächsten Scheibe "Reach" für euch am Start. Ab dem 14. Oktober steht die neue Platte der Hardrocker im Plattenladen eurer Wahl. Nach fünf Jahren extensiven Tourens um den Erdball zog es Frontmann Danny Vaughn und seine Crew in die Waliser Rockfield Studios, wo sie im Frühling die Aufnahmen starteten, die laut Vaughn viel besser liefen als erwartet:



"Wir hatten eigentlich geplant, nur zehn Songs für "Reach" aufzunehmen, aber wir waren zu zufrieden und glücklich mit allem, dass wir beschlossen, alle zwölf Songs auf dem Album zu behalten."



Die "Reach"-Tracklist:



01. Reach

02. Big Money

03. Kick Like A Mule

04. Circle The Wagons

05. I Need It Now

06. Tearing Down The Sky

07. Letting Go

08. The Fastest Man Alive

09. Remember My Name

10. Sparks Will Fly

11. Scream

12. The Run

13. Precious Little Gets Away (Digital-Bonustrack)