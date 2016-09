27.09.2016 16:25

Eluveitie: Ehemalige Mitglieder gründen Cellar Darling, erste Songs im Stream

Pic: Merlin Sutter

In CELLAR DARLING haben sich Anna Murphy (v., Drehleier), Merlin Sutter (dr.) und Ivo Henzi (g./b), die alle Anfang Mai ELUVEITIE verließen, wieder zusammengetan und legen mit der Single 'Challenge' das erste Zeugnis der neuen Combo ab. Bei den Aufnahmen im Soundfarm Studio entstand auch der Track 'Fire, Wind & Earth', den ihr unten ebenfalls hören könnt. Gemischt wurden die Nummern von Tommy Vetterli, das Mastering übernahm Jens Bogren in seinen Fascination Street Studios. Über 'Challenge' verrät die Truppe:



"Es geht darin um einen inneren Kampf, eine Schlacht, die du gegen dich selbst und die Welt schlägst. Es geht darum, zu versagen, darüber hinwegzukommen und Neues zu erreichen. Der bipolare Tanz des Lebens. Wir sind gefallen. Wir haben geschrien. Wir haben gekämpft. Wir haben Kraft geschöpft. Wir werden es überstehen."



Ebenso, wie Anna, Merlin und Ivo die Trennung von ELUVEITIE mit Hilfe ihrer Fans überstanden: "Freundschaft und Unterstützung haben uns durch eine sehr dunkle Zeit geholfen, und wir sind unseren Fans, Kollegen und Freunden sehr dankbar, die uns unterstützt haben. Wir freuen uns darauf, unsere musikalische Reise mit euch allen fortzusetzen. Für eure Freundschaft werden wir euch tausendfach danken!"



Das erste Konzert haben CELLAR DARLING bereits bestätigt: Am 17. Dezember tritt die Band mit THE GENTLE STORM im Melkweg in Amsterdam auf.



Viel Spaß mit den neuen Songs!