27.09.2016 14:29

Lancer: "Mastery" erscheint im Januar über Nuclear Blast

Mit "Mastery" ist ordentlich was los bei Lancer

LANCER haben die Arbeiten an ihrem Drittwerk "Mastery" abgeschlossen. Das zehn Songs starke Werk wird ab dem 13. Januar 2017 in den Läden stehen. Veröffentlich wird die Scheibe über Nuclear Blast Records, wo die Schweden gerade einen Vertrag unterzeichnet haben. Das Cover-Artwork wurde erneut von Dimitar Nikolov (ROSS THE BOSS, MAJESTY) gestaltet. Um das finale Layout kümmerte sich Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD).



Sänger Isak Stenvall bezieht Stellung: "Ich bin enorm aufgeregt, alle Songs sind Killer, das Cover-Artwork ist fantastisch und der Sound und die Produktion sind tadellos. Die Tatsache, dass wir die Platte bei Nuclear Blast veröffentlichen werden und dass mir kürzlich mitgeteilt wurde, dass wir im November in Tokio und Anfang nächsten Jahres eine Europatour mit HAMMERFALL und GLORYHAMMER spielen werden, macht diese Veröffentlichung noch spannender für mich!"

HAMMERFALL, GLORYHAMMER & LANCER live:

12.01.17 Bremen - Aladin

13.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle 1

14.01.17 Bamberg - Brose Arena

18.01.17 Fulda - Wartenberg Oval

20.01.17 Langen - Stadthalle

21.01.17 CH-Pratteln - Z7

22.01.17 CH-Pratteln - Z7

25.01.17 Saarbrücken - Garage

26.01.17 Filderstadt - Filharmonie

27.01.17 München - Backstage

28.01.17 Kaufbeuren - AllKart Halle

01.02.17 AT-Wien - Arena

02.02.17 AT-Graz - Orpheum

06.02.17 Berlin - Huxley's Neue Welt

07.02.17 Hamburg - Große Freiheit 36





LANCER sind:



Isak Stenvall - Gesang

Ewo Solvelius - Gitarre

Fredrik Kelemen - Gitarre

Emil Öberg - Bass

Sebastian Pedernera - Schlagzeug

Online-Redaktion Online-Redaktion