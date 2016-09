27.09.2016 14:01

Persuader: Studio-Video mit neuem Gitarristen Fredrik Mannberg veröffentlicht

Ermöglichen Blick hinter die Kulissen: Persuader

PERSUADER haben ein Studio-Video online gestellt, in dem die schwedischen Power-Metaller auch ihren Neuzugang Fredrik Mannberg (NOCTURNAL RITES) vorstellen. Frederik kommt für den bisherigen Sechssaiter Daniel Sundbom ins Team. Der Clip zeigt die Jungs außerdem bei der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum, das gerade in der Pre-Production-Phase steckt. Die Scheibe soll 2017 über Inner Wound Recordings erscheinen.



Emil Norberg (g.) kommentiert die Änderung im Line-up: "Daniel hat die Band vor einiger Zeit verlassen und wir wollen ihm für eine großartige Dekade des Metal danken! Es fühlt sich großartig an, Frederik in der Band willkommen zu heißen, da er perfekt in die Bandchemie passt und er sich bei den letzten Shows, bei denen er für Daniel eingesprungen ist, gut geschlagen hat. Willkommen, Frederik!"





PERSUADER sind:



Jens Carlsson - Gesang

Fredrik Hedström - Bass

Emil Norberg - Gitarre

Fredrik Mannberg - Gitarre

Efraim Juntunen - Schlagzeug

Online-Redaktion Online-Redaktion