27.09.2016 13:30

Them: Lyric-Video zu 'Dead Of Night' ist online

Gewähren eine Kostprobe vom "Sweet Hollow"-Album: Them

THEM veröffentlichen ein Lyric-Video zum ihrem Song 'Dead Of Night'. Der Track stammt von ihrem Debüt-Album "Sweet Hollow", das am 30. September erscheint.



Das internationale Metal-Projekt THEM wurde ursprünglich 2008 von Sänger Troy Norr als eine KING DIAMOND-Tribute-Band gegründet. 2014 hatte Troy die Idee zu einem Konzeptalbum, das jetzt von der bizarren Reise eines Mannes berichtet, der zwischen unglücklichen Umständen und dem unaussprechlich Bösen gefangen ist.

"Sweet Hollow"-Tracklist:

1. Rebirth

2. Forever Burns

3. Down The Road To Misery

4. Ghost In The Graveyard

5. The Quiet Room

6. Dead Of Night

7. FestEvil

8. The Crimson Corpse

9. Blood From Blood

10. The Harrowing Path To Hollow

11. Salve

12. When The Clock Struck Twelve

Line-Up:

Troy Norr "KK Fossor" - Gesang (COLDSTEEL)

Mike LePond - Bass (SYMPHONY X)

Kevin Talley - Schlagzeug (SUFFOCATION)

Markus Ulrich - Gitarre (LANFEAR, SEPTAGON)

Markus Johansson - Gitarre (SYLENCER)

Richie Seibel - Keyboards (LANFEAR)

Online-Redaktion Online-Redaktion