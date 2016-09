27.09.2016 16:00

Crippled Black Phoenix feiern 'Winning A Losing Battle'-Premiere

Lassen sich nicht unterkriegen: Crippled Black Phoenix

CRIPPLED BLACK PHOENIX stellen bei uns mit 'Winning A Losing Battle' den ersten Song von ihrem kommenden Langspieler "Bronze" vor. Das Studiowerk der britischen Düster-Metaller könnt ihr ab dem 4. November via Season Of Mist ergattern oder jetzt sofort an dieser Stelle ordern. Über den neuen Song hat Bandkopf Justin Greaves folgendes zu sagen:



"Einige Tracks schaffen es einfach ohne meine Einwilligung von meinem Kopf in die Realität. 'Winning A Losing Battle' ist einer von ihnen. Dieser Song taumelte einfach in die Welt. Er ist einer der musikalisch unkonventionellsten CRIPPLED BLACK PHOENIX-Songs, die ihr auf unseren Alben findet. Der Titel sagt schon alles. In den letzten zwei Jahren mussten wir als Band viele Widrigkeiten erleben, und auch wenn es manchmal schien, als wäre alles dem Untergang geweiht, gaben wir nie auf oder nach. Wir sagen einfach 'Ihr könnt uns mal' zu den Leuten und Mächten, die versuchten, uns runterzuziehen. CRIPPLED BLACK PHOENIX haben gewonnen, und das werden wir auch weiterhin immer tun."



Alle Infos über CRIPPLED BLACK PHOENIX findet ihr bei Facebook und auf der offiziellen Homepage.



Die "Bronze"-Tracklist:



01. Dead Imperial Bastard 02. Deviant Burials

03. No Fun

04. Rotten Memories

05. Champions Of Disturbance (Pt 1 & 2)

06. Goodbye Then

07. Turn To Stone

08. Scared And Alone

09. Winning A Losing Battle

10. We Are The Darkeners



Vorhang auf für 'Winning A Losing Battle'!