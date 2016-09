27.09.2016 12:11

Oni: "Ironshore"-Album kommt über Blacklight Media/Metal Blade Records

Mit der namensgebenden Kreatur auf dem Debüt-Cover: Oni

Die Progressive Metaller ONI veröffentlichen am 25. November ihre "Ironshore"-Scheibe über Blacklight Media/Metal Blade Records, bei denen sie kürzlich einen Vertrag unterschrieben haben.



Chris Santos von Blacklight Media sagte dazu: "Ich lege langfristig großen Wert auf eine bunte Vielfalt an Bands bei Blacklight Media. ONI sind unser erstes verboten hartes Signing, das seine Heaviness mit unheimlicher Präzision und klassischen Brutalo-Breakdowns verbinde. Ich freue mich riesig, sie bei Blacklight Media zu haben!"



Sänger Jake Oni fügt hinzu: "Wir freuen uns, unseren Vertragsabschluss mit Blacklight Media/Metal Blade Records bekanntzugeben. Es ist uns eine Ehre, zum selben Programm zu zählen wie so viele wunderbare Bands. Die Welt gehört uns - mithilfe der Unterstützung dieser Plattenfirma!"

ONI entstanden 2014. Neben Sänger Jake Oni besteht die Band aus den Gitarristen Martin Andres und Brandon White, Chase Bryant am Bass und Joe Greulich hinter der Schießbude. Zudem sind sie mit einem Xylo-Synth-Spieler unterwegs, namentlich Johnny D.

Das Artwork zu "Ironshore" stammt aus der Feder von Brent Elliot White (MEGADETH, TRIVIUM). Bevor die neue Platte in die Läden kommt, geben ONI einen Vorgeschmack darauf und stellen einen Videoclip zum Song 'Eternal Recurrence' online.