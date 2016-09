27.09.2016 12:04

Metallica: Neuer 'Murder One'-Song ist ein Tribut an Lemmy

Waren eng mit Lemmy verbunden: Metallica

METALLICA haben ihren neuen Track 'Murder One' dem verstorbenen MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister gewidmet. Bei ihrem Auftritt in den "SiriusXM"-Studios verrieten Lars Ulrich und Co., dass aufmerksame Fans in den Lyrics viele Songtitel des Musikers wiederfinden werden. Nicht nur war MOTÖRHEADs Musik für Lars und James Hetfield immer eine Inspiration und einer der Hauptantriebe, eine Band zu gründen - Lemmy war mit METALLICA bis zu seinem Tod auch gut befreundet.



"Immer, wenn METALLICA in Los Angeles spielten, kam Lemmy und sah sich unsere Show an", erinnert sich Ulrich zurück. "Und immer wenn MOTÖRHEAD in der Gegend waren, besuchten wir ihre Konzerte. Da war ein tiefes Band zwischen uns, das bis zum verrückten Sommer 1981 zurückreicht. Lemmys Geist wird immer bei uns sein."



'Murder One' erscheint auf dem kommenden METALLICA-Album "Hardwired...To Self-Destruct", das ab dem 18. November erhältlich ist.