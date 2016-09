27.09.2016 11:42

Cinderella: Jeff LaBar räumt Alkoholprobleme als Grund für Band-Inaktivität ein

Derzeit nicht vereint: Cinderella

In einem neuen Interview mit "Another FN Podcast With Izzy Presley" sprach Jeff LaBar zum ersten Mal über CINDERELLAs Entscheidung, mit dem Touren aufzuhören und gab dabei zu, dass einer der Hauptgründe wohl bei ihm und seinen Suchtproblemen liegt:

"Ich kann nur spekulieren, aber ich glaube, es ist alles meine Schuld. Es ist kein Geheimnis, das ich ein Alkoholproblem hatte. Und es zeigte sein hässliches Gesicht auf einer der Kreuzfahrten, die CINDERELLA spielten. Ich denke, das ist es, was das Zerwürfnis verursachte."



Obwohl CINDERELLA seit 1994 kein Studioalbum mehr veröffentlicht haben, spielte die Band ab 2010 wieder sporadisch live. Auf die Frage, wo die Band jetzt stehe, antwortete LaBar: "Hm... Ich habe keine Ahnung. Ich spreche mit keinem von ihnen mehr. Oder lass' es mich so sagen: Sie sprechen nicht mit mir."



Er könne es verstehen, dass Leadsänger Tom Keifer seine Anrufe nicht annimmt, so Jeff. Schließlich habe er nach der Entzugstherapie, die eKifer zu einem Teil aus eigener Tache gezahlt hatte, nicht durchgehalten und wurde wieder rückfällig:

"Sie schickten mich zur Reha, und da ging ich auch hin. Tom war im Grunde mein Held. Er zahlte einen guten Teil davon, ich zog also einen Extra-Monat auf Toms Kosten durch und kam als besserer Mann zurück. Aber ich blieb nur ein Jahr lang sauber. Ich fing wieder an zu trinken, und einige Leute hießen das nicht gut und nahmen es vielleicht auch persönlich. Tom und ich reden nicht mehr miteinander. Ich kann nur spekulieren, dass er sehr enttäuscht ist und nicht dabei zusehen will, wie ich sterbe."

Online-Redaktion Online-Redaktion