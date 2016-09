27.09.2016 11:02

Enuff Z'nuff: "Clowns Lounge"-Album kommt im Dezember

Das Cover-Artwork zur kommenden "Clowns Lounge"-Platte von Enuff Z'nuff

ENUFF Z'NUFFs neues Album "Clowns Lounge" wird am 2. Dezember via Frontiers Music veröffentlicht. Die Platte ist eine Sammlung aus Raritäten und frühen Demos, die die Band nachbearbeitet und neu aufgenommen hat. Zudem wird es Gastauftritte von Jani Lane (WARRANT) und James Young (STYX) auf der Scheibe geben.

Frontmann Chip Z'nuff berichtet: "Wir hatten unfertiges, unveröffentlichtes Material im Tresor und ich ging zurück ins Studio in Chicago und fing an, an all den Songs zu arbeiten. Gitarre, Bass, Gesang, alles musste optimiert werden und mit der Hilfe der Chicago Recording Company und Chris Steinmetz von den Stonecutter Recording Studios waren wir in der Lage, ein weiteres grundsolides Album zu erschaffen. Es ist im Grunde ein archivarisches Album mit der Original-Band und ENUFF Z'NUFF wie sie heute sind. Die Platte präsentiert die besten Elemente von ENUFF Z'NUFF aus den frühen Tagen: schonungsloser Glitter-Rock mit Pop-Overtones. Das ist eine wahre Must-Have Rock-Platte für die ENUFF Z'NUFF Die-Hard-Fans weltweit."

Zu der Scheibe hat außerdem Ex-Sänger/Gitarrist Donnie Vie beigetragen: "Donnie und ich haben die Songs zusammen geschrieben, genauso wie wir es auf allen ENUFF Z'NUFF-Alben gemacht haben", erläutert Chip. "2013 hat Donnie die Band verlassen, desillusioniert vom Business und mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert, und obwohl er nicht mit der Band touren wird, teilt er immer noch unsere Visionen, großartige Musik herauszubringen. Während er sich um seinen Gesundheitszustand kümmert, haben wir seinen Segen für das Album und machen mit mir als Leadsänger weiter."

Die "Clowns Lounge"-Tracklist:

01. Dog On A Bone

02. Runaway

03. Back In Time

04. She Makes It Harder

05. Rockabye Dreamland

06. The Devil Of Shakespeare (feat. Jani Lane und James Young)

07. Radio

08. Good Luv

09. Round And Round

10. Nothing

11. Backstreet Kids

12. One More Hit

ENUFF Z'NUFF sind:

Chip Z'nuff - Gesang, Bass, Gitarre

Tony Fennell - Gitarre, Gesang

Tory Stoffregen - Leadgitarre, Gesang

Erik Donner - Schlagzeug, Percussion, Gesang

Online-Redaktion Online-Redaktion