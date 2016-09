27.09.2016 10:43

Aerosmith: Joe Perrys Soloalbum ist im Kasten

Eine neue Soloplatte rückt in greifbare Nähe: Joe Perry

AEROSMITH-Gitarrist Joe Perry hat in einem Interview mit "The Musician's Ear" verraten, dass seine neue Soloplatte soweit fertig sei. "Ich muss das nur noch ein bisschen polieren und hoffe auf ein Release im neuen Jahr", so der Amerikaner über die Veröffentlichungspläne.

Auf die Frage, wie die Platte klingen würde, meinte Perry: "Sie hat viele verschiedene Sounds, aber ich würde sagen, 'funky' trifft es am besten. Alles beginnt mit Rhythmus und Atmosphäre. Wenn ich Songs schreibe, ist die Grundlage immer eine Variation aus R&B und Funk. Das war so von den ersten AEROSMITH-Sachen bis zum heutigen Material."

Das ganze Interview mit Joe Perry könnt ihr hier nachlesen.