27.09.2016 10:29

Hardline: 'In The Dead Of The Night'-Stream ist online

Streamen einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Human Nature": Hardline

HARDLINE haben ihren neuen Song 'In The Dead Of The Night' zum Stream bereitgereitgestellt. Der Track, der unten zum Anhören bereit steht, ist die dritte Single aus dem anstehenden Album der Truppe, das "Human Nature" heißen wird um am 14. Oktober in die Läden kommt.

"Human Nature" ist die zweite Scheibe seit der Reunion der Truppe im Jahr 2012. Mit von der Partie sind neben Sänger Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) und Keyboarder Alessandro Del Vecchio (u.a. JORN, RESURRECTION KINGS) auch ex-THE STORM-Gitarrist Josh Ramos, TARJA-Live-Bassistin Anna Portalupi und Drummer Francesco Jovino (PRIMAL FEAR, JORN).