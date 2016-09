27.09.2016 12:00

Wang Wen feiern '‪Sweet Home, Go!‬'-Songpremiere

Das neuste Werk von Wang Wen: "Sweet Home, Go!"

WANG WEN präsentieren heute bei uns den mehr als 14 Minuten langen Titelsong ihres kommenden Langspielers "Sweet Home, Go!". Das neunte Studioalbum der chinesischen Post-Rocker erscheint am 7. Oktober via Pelagic Records und wurde mit den Produzenten Wouter und Lode Vlaminck aufgenommen - die erste Zusammenarbeit mit externen und europäischen Produzenten der Bandgeschichte. Weitere Infos über WANG WEN findet ihr bei Facebook.



Die "Sweet Home, Go!"-Tracklist:



1.Netherworld Water (14:56)

2. Red Wall and Black Wall (8:07)

3. Heart of Ocean (10:54)

4.Children's Palace (13:39),

5. Lost in the 21st Century (9:01)

6. Sweet Home, Go (14:43)

7. Reset (2:19)



Viel Spaß mit '‪Sweet Home, Go!'