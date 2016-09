26.09.2016 19:01

Leprous: "Live At Rockefeller Music Hall"-DVD kommt im November

Haben eines ihrer besten Konzerte auf DVD gebannt: Leprous

LEPROUS veröffentlichen am 25. November via InsideOut Music ihre erste Live-DVD/CD/LP "Live At The Rockefeller Music Hall". Der Konzertfilm wurde am 4. Juni in Olso, der Heimatstadt der Progressive-Metaller, aufgenommen. "Das war bisher eine der besten Nächte unserer Karriere", schwärmt Sänger/Keyboarder Einar Solberg.



Die "Live At Rockefeller Music Hall"-Tracklist:



01. The Flood

02. Foe

03. Third Law

04. Rewind

05. The Cloak

06. Acquired Taste

07. Red

08. Slave

09. The Price

10. Moon

11. Down

12. The Valley

13. Forced Entry

14. Contaminate Me



Bonusmaterial:



01. Behind The Scenes

02. Slave (Lyric-Video)

03. Restless (Video)

04. The Cloak (Video)

05. The Price (Video)

06. Leprous At Rockefeller 13 Years Earlier