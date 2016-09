26.09.2016 18:25

Dark Tranquillity: 'The Pitiless'-Video ist online

Nahmen den 'The Pitiless'-Clip beim Turock Open Air auf: Dark Tranquillity

DARK TRANQUILLITY geben euch mit dem Clip zu 'The Pitiless' eine Kostprobe vom kommenden Langspieler "Atoma". Wieso sie sich gerade für diesen Track als erste Auskopplung entschieden, erklären Mikael Stanne und Co. wie folgt:



"Die erste Single von einem Album auszusuchen, das so vielseitig ist wie "Atoma", ist immer eine schwierige Sache, aber wir fanden, dass 'The Pitiless' die generelle Stimmung des Material sehr gut repräsentiert. Der Song ist schnell, melodisch und hat eine Eindringlichkeit, die das ganze Album durchwirkt. Viel Spaß!"



Der Clip wurde beim Turock Open Air in Essen von Regisseur Dirk Behlau gefilmt. Weiteres neues Material von DARK TRANQUILLITY gibt es ab dem 4. November auf "Atoma" zu hören, das via Century Media in die Läden kommt.