26.09.2016 14:19

Seven veröffentlichen 'Fight'-Video

'Fight' stammt von Sevens aktueller "Shattered"-Scheibe

Die britisch/schwedischen Melodic-Rocker SEVEN haben einen Videoclip zu ihrem Song 'Fight' produziert. Der Track stammt vom aktuellen "Shattered"-Album, das am 23. September via Escape Music Ltd. veröffentlicht wurde.

Die "Shattered" Tracklist:

01. Light Of 1000 Eyes

02. A Better Life

03. Fight

04. Shattered

05. Live This Life

06. Pieces Of You

07. Broken Dream

08. High Hopes

09. I Needed Time

10. Taking Over

11. Last Illusion

12. World Of Make Believe (Bonustrack)

SEVEN sind:



Mick Devine - Gesang

Lars Chriss - Gitarre, Schlagzeug

Andy Loos - Bass

Fredrik Bergh - Keyboards

Kay Backlund - Keyboards





