26.09.2016 13:45

Ratt: Offizielles Foto vom neuen Line-up veröffentlicht

Bobby Blotzers RATT haben kürzlich die Neuzugänge Mitch Perry und Stacey Blades an den Gitarren sowie Brad Lang am Bass bekannt gegeben. Das erste offizielle Foto der Neubesetzung seht ihr nebenstehend. Die Musiker kamen zur Band als Ersatz für Nicholas "Blaze" Baum, Michael "Doc" Ellis und Robbie Crane, die Blotzer Anfang August verlassen hatten.

Auf die Frage, warum seine RATT-Version schon so viele Line-up-Wechsel hinter sich hat, kommentierte der Schlagzeuger: "Es ist schwierig, das zu sagen. Ich denke es hat damals angefangen, als wir mit diesen Jungs aus Las Vegas kamen, und wir hatten diesen ziemlich widerwärtigen Typen, der meiner Meinung nach gewissermaßen eingepfercht hat... Einige dieser Jungs sind wirklich jung; der Leadgitarrist war wirklich jung und beeinflussbar. Es war eine Verschwörung im Gange, und eine Menge an politischen Aktionismus. Ich will keine Namen nennen, aber es waren Dinge dieser Art im Gange."

Blotzer ist derzeit noch in einen Rechtsstreit mit Warren DeMartini wegen der Rechte am Bandnamen RATT verwickelt. Der Gitarrist ist der Meinung, dass Blotzer seine "Tribute-Band" fälschlicherweise als die echten RATT ausgibt.

